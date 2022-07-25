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В ходе учений на Тайване имитируют вторжение Китая

14:12
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Маневры продлятся неделю

На Тайване в понедельник стартовали учения Han Kuang, пишет издание Nikkei.

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Отмечается, что в ходе маневров местные военные (сухопутные, воздушные и морские) будут отрабатывать сценарий с потенциальным нападением сил материкового Китая. Учения продлятся неделю.

Ранее стало известно, что в ближайшее время на Тайвань планирует отправиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пекин настаивает на "принципе одного Китая" и обещает жесткий ответ на попытки извне влиять на политический статус Тайваня.

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