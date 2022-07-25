В ходе учений на Тайване имитируют вторжение Китая

Маневры продлятся неделю
На Тайване в понедельник стартовали учения Han Kuang, пишет издание Nikkei.
Отмечается, что в ходе маневров местные военные (сухопутные, воздушные и морские) будут отрабатывать сценарий с потенциальным нападением сил материкового Китая. Учения продлятся неделю.
Ранее стало известно, что в ближайшее время на Тайвань планирует отправиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Пекин настаивает на "принципе одного Китая" и обещает жесткий ответ на попытки извне влиять на политический статус Тайваня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"