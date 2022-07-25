Киев получил от Германии три ЗРК "Гепард"

Это лишь часть запланированной поставки

Украинские власти получили от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасы к ним. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам главы Минобороны Украины, всего Киев ждет 15 ЗРК "Гепард", первые три комплекса уже направлены в Вооруженные силы Украины.

Кроме того, украинским военным поставили несколько десятков тысяч боеприпасов, цитирует Резникова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Запад за задержку с поставками Киеву вооружений. В списке пожеланий украинских властей значились и "Гепарды".

В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военное оборудование и оружие нельзя купить, как автомобиль в салоне, а те, кто думают иначе, сильно ошибаются.

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