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Киев получил от Германии три ЗРК "Гепард"

14:17
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Это лишь часть запланированной поставки

Украинские власти получили от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасы к ним. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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По словам главы Минобороны Украины, всего Киев ждет 15 ЗРК "Гепард", первые три комплекса уже направлены в Вооруженные силы Украины.

Кроме того, украинским военным поставили несколько десятков тысяч боеприпасов, цитирует Резникова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Запад за задержку с поставками Киеву вооружений. В списке пожеланий украинских властей значились и "Гепарды".

В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военное оборудование и оружие нельзя купить, как автомобиль в салоне, а те, кто думают иначе, сильно ошибаются.

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ЗРК "Гепард"
ЗРК "Гепард"
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