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У Украины отобрали право провести "Евровидение-2023"

14:33
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Конкурс пройдет в Великобритании

Песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании.

Об этом заявил Европейский вещательный союз. Город проведения пока неизвестен. Победившая в этом году Украины сразу пройдет в финал конкурса.

Ранее в вещательном союзе пришли к выводу, что Украина не соответствует критериям проведения конкурса, в том числе в вопросах обеспечения безопасности.

В 2022 году в "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Представитель Великобритании занял второе место на конкурсе в 2022 году.

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