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В США за неделю установлено более тысячи температурных рекордов

14:17
  • понедельник
  • 25 июля 2022

И это еще не предел

Как пишет портал Axios, за неделю американские метеорологи зарегистрировали свыше 1 тысячи температурных рекордов.

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Уточняется, что это 359 рекордных показателях дневной температуры в разных местах страны и 709 самых высоких показателях ночной температуры.

К примеру, в Бостоне температура достигла рекордной отметки в 37,7 градусов выше нуля, в Провиденсе - 35,5 градусов.

По данным синоптиков, сильная жара продолжится на северо-востоке США, а северо-запад и вовсе вступит в период опасной аномально жаркой погоды.

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