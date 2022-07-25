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Наблюдать за выборами в Москве смогут более 10 тыс. человек

14:28
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Выборы муниципальных депутатов в столице пройдут с 9 по 11 сентября

В Московском парламентском центре на Страстном бульваре прошло первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. На встрече присутствовали в том числе председатель Общественного штаба Вадим Ковалев, руководитель электронного штаба Илья Массух и глава группы мобильного реагирования Максим Буре. 

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"Накануне выборов мы традиционно проводим общегородское тестовое голосование, в ходе которого разработчики проверяют работу всех компонентов онлайн-выборов, а москвичи могут ответить на важный вопрос о жизни города. В этом году мы также планируем провести такой тест во второй половине августа и надеемся, что жители города примут в нем активное участие", - сообщил Массух.

В ходе тестирования москвичи будут отвечать на вопрос, интересный для всех, заметил Ковалев.

"И желательно, чтобы там было от трех до пяти вариантов возможных ответов, чтобы мы систему могли проверить", - добавил он.

Общественный штаб готов набрать более 10000 наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность.

Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября. Голосовать на них смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы прошли в прошлом году, и большей части ТиНАО, где совет депутатов будут выбирать только в Троицке.

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