Виновник взрыва у православной гимназии в Серпухове получил 13 лет колонии

Преступление было совершено в 2021 году

Суд приговорил жителя подмосковнойго Серпухова, 18-летнего Владислава Струженкова, к 13 годам колонии за взрыв возле православной гимназии в 2021 году. Приговор вынесен в понедельник, 25 июля.

Суд признал виновным Струженкова по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК РФ (незаконные изготовление и оборот оружия).

Наряду с этим суд назначил Струженкову штраф в размере 205 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год, сообщает ТАСС.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря 2021 года. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. Пострадали 12 человек, в том числе и сам нападавший. Причиной такого поступка бывшего воспитанника стали неприязненные отношения с преподавателями.

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