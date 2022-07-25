На Украине решили сажать на 15 лет за получение российского паспорта

Разрабатывается соответствующий законопроект

Законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта Российской Федерации, разрабатываемый на Украине, будет предусматривать различные меры наказания — от штрафа до 15 лет лишения свободы. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолий Стельмах.

По словам чиновника, его ведомство разрабатывает законопроект, которым предусматривает уголовную ответственность за получение паспортов публичными лицами, "пропаганду паспортизации и создание условий для принудительной паспортизации".

Стельмах выразил мнение, что "люди, которые получили российский паспорт, заслуживают определенной ответственности", независимо от причин своего решения.

Кроме того, разрабатываемым законопроектом предусматривается уголовная ответственность за участие в референдуме о присоединении к России, сообщает ТАСС.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Ранее это право предоставлялось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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