Боевики собирались прорвать оборону под Харьковом

Боевики украинской националистической группировки "Кракен" предприняли попытку прорвать оборону союзных сил под Харьковом. Замысел националистов вовремя вскрыли, атака сорвалась, сообщил командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным "Апостол".

"Подразделение, всем нам известное, "Кракен" имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел", — рассказал командир.

Противник был остановлен на ближайших подступах к опорным пунктам. Боевики понесли потери в результате обстрела артиллерии союзных сил. Им пришлось отказаться от плана - продавить линию обороны и выдвинуться к границам России, передает РИА Новости.

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