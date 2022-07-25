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Газаров рассказал о состоянии Ширвиндта

14:47
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Народный артист отдыхает

Александра Ширвиндта выписали из больницы. Президент московского Театра Сатиры отдыхает, сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров.

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"Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает... Не знаю, где именно он отдыхает - может, дома, может, на даче, может, еще где. Он не в больнице", - цитирует Газарова РИА Новости.

Народный артист РСФСР был художественным руководителем Театра Сатиры с 2000 по 2021 год, а в 2021-м стал его президентом. 19 июля Ширвиндт отметил 88-й день рождения. Ранее сообщалось, что актер попал  в Боткинскую больницу с приступом стенокардии.

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