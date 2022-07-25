Суд в Москве оштрафовал "Гемотест"

За утечку персональных данных клиентов

Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве оштрафовал компанию "Гемотест", передает РИА "Новости".

"ООО "Лаборатория Гемотест" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сообщил собеседник агентства.

Причина - утечка более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов фирмы. Эти данные затем были слиты в Сеть.

Согласно закону, за нарушение законодательства в области персональных данных компании грозит штраф не более 100 тысяч рублей.

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