Суд в Москве оштрафовал "Гемотест"

За утечку персональных данных клиентов
Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве оштрафовал компанию "Гемотест", передает РИА "Новости".
"ООО "Лаборатория Гемотест" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сообщил собеседник агентства.
Причина - утечка более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов фирмы. Эти данные затем были слиты в Сеть.
Согласно закону, за нарушение законодательства в области персональных данных компании грозит штраф не более 100 тысяч рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"