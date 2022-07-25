В школах Львова отменят обучение на русском

Об этом сообщили в Львовской облгосадминистрации

Советник председателя Львовской облгосадминистрации Олег Радик сообщил, что классов с обучением на русском языке в школах Львовской области больше не будет.

"Ранее в трех школах Львовщины третьи и четвертые классы учились на русском. Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области", - сказал Радик в разговоре с изданием "Дело".

Ранее стало известно, что в Харьковском национальном университете имени Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, в Киеве же намерены ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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