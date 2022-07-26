Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Львов ждет противостояние с кем-то вспыльчивым, а Козерогам стоит повременить со спортом и развлечениями

Овны

С сегодняшнего дня на небе начинается складываться довольно мрачная фигура под названием большой крест. Следите за событиями, чтобы поймать проблемы на ранней стадии.

Тельцы

Марс в вашем знаке не готов мириться с претензиями и проблемами, которые возникают у вас дома. Будьте внимательны и даже дотошны, чтобы не упустить время на решение.

Близнецы

Вас трудно удивить завистью и разговорами за спиной, но все же лучше перестраховаться. Не позволяйте никому плести против вас интриги, сразу пресекайте такие попытки.

Раки

Венера и Луна в вашем знаке сошлись в той точке, где сидит коварная Лилит. Будьте осторожны с деньгами, женщинами и слишком заманчивыми предложениями.

Львы

Меркурий в вашем знаке и Марс в Тельце сегодня сошлись в дуэли, которая продлится ровно сутки. Вам предстоит противостояние с кем-то вспыльчивым, имейте в виду.

Девы

Старые знакомые, бывшие одноклассники и коллеги – вот круг лиц, которые вас сегодня будут раздражать. Дайте понять, что не готовы общаться!

Весы

Набирайтесь терпения – сегодня вам будет сложно с людьми, которые сильно старше вас. Общение с родителями, коллегами или клиентами в возрасте потребует сил и выдержки.

Скорпионы

В личной жизни может начаться турбулентность, как и в отношениях с деловыми партнерами. Развязка наступит нескоро. Следите за здоровьем.

Стрельцы

Марс и Меркурий могут поднять суету, в которой легко оступиться, свернуть не в тот переулок или нарушить диету. Будьте аккуратны и сделайте свое здоровье приоритетом.

Козероги

Сегодня нервный день, когда хаос возникает сам по себе и от него трудно избавиться. Откажитесь от занятий спортом, секса и развлечений в пользу более спокойных дел.

Водолеи

Будьте внимательны у себя дома: проверяйте двери, окна и электроприборы перед уходом. Следите за домашними животными и детьми, они могут быть слишком активными.

Рыбы

На работе и дома возможны мелкие аварии, конфликты, поломки техники – будьте осторожны. А еще вам нужно быть готовыми получить неожиданный звонок или сообщение.

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