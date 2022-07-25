Мишустин анонсировал новые меры поддержки компаний

Субсидии получат предприятия, пострадавшие от санкций

Системообразующим предприятиям, пострадавшим от санкций недружественных стран, в качестве мер поддержки выделят субсидии на выплату зарплат сотрудникам. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина заявил, что благодаря этой мере крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке своих производственных и логистических цепочек, быстрее вернуться в штатный режим работы и сохранить трудовой коллектив.

Мишустин также напомнил, что для таких организаций действует программа временной занятости, период участия в ней будет увеличен с 3 до 6 месяцев, чтобы во время адаптации к новым условиям они не оставляли сотрудников без работы, сообщает РИА Новости.

Ранее наращивание отечественного производства, конкурентоспособность и обеспечение потребностей внутреннего рынка на фоне западных санкций обсудили на стратегической сессии по развитию промышленности, которую провел глава кабмина Михаил Мишустин. Он рассказал, что введенные международные ограничения нарушили существовавшую многие годы промышленную кооперацию и разорвали логистические цепочки.

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