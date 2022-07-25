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Мишустин назначил ответственных за критически важные отрасли

15:20
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Их будут курировать вице-премьеры

Курировать разработки в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями назначил ответственных за критически значимые отрасли экономики.

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"Дмитрий Николаевич Чернышенко назначается куратором таких высокотехнологичных направлений, как: искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения", - сообщил Мишустин. Премьер добавил, что в ведении Чернышенко будет также разработка нано-устройств и нано-материалов, программное обеспечение высокопроизводительных вычислительных систем.

За созданием ракетно-космической техники нового поколения будет наблюдать вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В его ведении также мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор.

Президент России Владимир Путин ранее поручил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. Российский лидер на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что необходимо определить по каждому направлению амбициозные цели, исходя из потребностей экономики страны, передает РИА Новости.

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