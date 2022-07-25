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Германия признала нереальность своих целей по заполнению газохранилищ

15:40
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Придется ужесточить усилия по экономии газа

Цель по достижению уровня заполненности газохранилищ в 90% или 95% к 1 ноября является нереалистичной. Такое мнение в понедельник, 25 июля, высказал руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
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Глава газового регулятора заявил, что если "Северный поток" и дальше будет задействован лишь на 40%, то в лучшем случае можно будет достичь 80-85% заполненности газохранилищ. Пока показатель составляет 65,9%.

В Германии уже экономят порядка 14% газа, но для подготовки к зиме надо довести уровень экономии до 20%, поскольку обойтись без дополнительных усилий не удастся, цитирует Мюллера ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила прекращение поддержки Украины в случае, если у ФРГ возникнут серьезные трудности с обеспечением газом, поскольку тогда правительство будет занято социальными волнениями внутри страны.

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