Вдова Абэ попала в ДТП

В автомобиль врезалась ехавшая сзади машина охраны

Вдова бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ попала в ДТП, пишет Kyodo.

Уточняется, что в автомобиль врезалась ехавшая сзади машина охраны. Пострадавших в аварии нет. Причиной называют невнимательность полицейского, управлявшего машиной сзади.

Синдзо Абэ был смертельно ранен в шею и грудь из самодельного оружия во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Он умер от потери крови.

Похороны и кремация состоялись 12 июля. Государственные похороны пройдут 27 сентября.

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