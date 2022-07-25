ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вдова Абэ попала в ДТП

15:21
  • понедельник
  • 25 июля 2022

В автомобиль врезалась ехавшая сзади машина охраны

Вдова бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ попала в ДТП, пишет Kyodo.

Кремль опроверг намерение Путина поехать на похороны Абэ
Прощание с экс-премьером Японии Синдзо Абэ посетили тысячи людей

Уточняется, что в автомобиль врезалась ехавшая сзади машина охраны. Пострадавших в аварии нет. Причиной называют невнимательность полицейского, управлявшего машиной сзади.

Синдзо Абэ был смертельно ранен в шею и грудь из самодельного оружия во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Он умер от потери крови.

Похороны и кремация состоялись 12 июля. Государственные похороны пройдут 27 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Синдзо Абэ с супругой Акиэ
Синдзо Абэ с супругой Акиэ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.