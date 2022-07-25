Собянин: Проект реновации территории промзоны ЗИЛ реализован почти на треть

К концу года там будет построено около 2 млн квадратных метров недвижимости

Проект реновации территории промзоны ЗИЛ реализован почти на треть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на территории бывшей промзоны ЗИЛ реализуется один из крупнейших проектов реновации промзон в мире. Там будет построено 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых половина – это жилье.

"Будет проживать дополнительно около 90 тысяч жителей и примерно столько же создано рабочих мест. Проект уже реализован почти на треть", - сказал Собянин, добавив, что к концу этого года будет построено около 2 миллионов квадратных метров недвижимости.

Кроме того, на территории промзоны созданы уникальные объекты.

"Это "Остров мечты" - детский развлекательный парк, спортивный комплекс, включающий в себя и ледовую арену, и центр водных видов спорта, ряд других объектов уникальных. С каждым годом эта территория будет обустраиваться: будет строиться набережная, детские сады, школы, создаваться рабочие места", - добавил мэр.

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