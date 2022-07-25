Между вице-премьерами распределили высокотехнологичные направления

Предстоит серьёзная слаженная работа, заявил премьер-министр

Информация о важных кадровых решениях. В понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина распределил между ними кураторство в области развития технологий. Соответствующее поручение неделю назад дал президент на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает "ТВ Центр".

Так, Андрей Белоусов будет отвечать за создание высокоскоростных средств и развитие транспорта. Виктория Абрамченко будет курировать новые разработки для агропрома, а также системы необходимые для мониторинга окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Татьяна Голикова займется ускоренным развитием генетики и биологической безопасностью. А Денис Мантуров - технологическим и атомный надзором. Александр Новак будет отвечать за технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы.

Марат Хуснуллин станет курировать технологии предотвращения экологических сбоев. Дмитрию Чернышенко поручено следить за разработками в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и компьютерного моделирования наноустройств.

"Уважаемые коллеги, вы все также должны координировать деятельность министерств и ведомств по всем этим вопросам. На что хочу обратить ваше внимание: решение президента о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений – большая ответственность. Предстоит серьёзная слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях. Держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами", - заявил Мишустин.

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