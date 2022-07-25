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Лавров рассказал об интересе к военно-техническому сотрудничеству с Конго

16:00
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Министр приехал в республику с рабочим визитом

Россия и Республика Конго выразили заинтересованность в наращивании военно-технического сотрудничества. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политик, находясь с рабочим визитом в африканском государстве, пригласил его президента посетить Россию.

По словам Лаврова, Москва и Республика Конго обозначили заинтересованность в создании совместной лаборатории по изучению и предотвращению опасных заболеваний. Российская сторона передала властям Конго тесты для диагностики оспы обезьян в качестве гуманитарной помощи.

Также глава МИД России рассказал, что президент Республики Конго намерен организовать в ближайшее время конференцию по урегулированию в Ливии, а Москва намерена оказать в этом содействие, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что по прибытии в Конго Лавров передал президенту африканской республики Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. Это первый в истории визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго.

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