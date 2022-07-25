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По делу о смертельном ДТП в Башкирии задержан водитель микроавтобуса

15:48
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Погибли шесть человек

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в связи с ДТП в Благоварском районе Башкирии задержан 27-летний водитель микроавтобуса.

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Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

ДТП произошло на 1412-м км трассы М-5 ("Урал"). Микроавтобус Ford Transit, следовавший из Языкова в Уфу, врезался в стоявший на дороге "КАМАЗ". Погибли шесть пассажиров автобуса, еще 17 пострадали.

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