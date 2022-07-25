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Жителей Славянска предупредили о готовящейся провокации Киева

15:59
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Боевики планируют взорвать сотню тонн гексана

Киевский режим завершил подготовку очередной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате Славянска планируется взорвать более 120 тонн гексана, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном, общим объемом более 120 тонн", - предупредил Мизинцев жителей Славянска.

Гексан - мощный нейротоксин и канцероген, может воспламениться даже от жары. По данным генерала, в случае подрыва емкостей токсичное облако распространится более чем на 10 километров. В зоне поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов. Мизинцев призвал жителей Славянска незамедлительно принять необходимые меры защиты, передает ТАСС.

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