США стремятся использовать против Москвы любые методы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад поднаторел в способности преподносить любую новость искаженно - исключительно в том виде, в котором это можно было бы использовать против Москвы.

"Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Он уточнил при этом, что Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе.

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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