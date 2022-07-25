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Попова назвала незначительным рост занятости коечного фонда из-за ковида

16:38
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Число заболевших при этом растет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заполняемость коечного фонда из-за роста числа заболевших COVID-19 выросла незначительно, передает РИА "Новости".

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Она добавила, что эпидситуация в стране характеризуется ростом числа заболевших коронавирусом.

Вместе с тем руководитель ведомства подчеркнула, что российские тесты на ковид выявляют все варианты этой инфекции.

Кроме того, Попова сообщила, что риски распространения в России оспы обезьян крайне невелики. Единственный случай был купирован и не получил распространения.

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