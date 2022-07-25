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В ДНР оценили сроки восстановления аэропорта Мариуполя

17:00
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Он станет военно-гражданским

Зампред правительства Донецкой народной республики Евгений Солнцев сообщил, что аэропорт Мариуполя станет военно-гражданским.

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"Аэропорт Мариуполя будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения", - сказал Солнцев в разговоре с ТАСС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановить Мариуполь к сентябрю 2022 года не получится.

"С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная", - сказал он.

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