В ДНР оценили сроки восстановления аэропорта Мариуполя

Он станет военно-гражданским

Зампред правительства Донецкой народной республики Евгений Солнцев сообщил, что аэропорт Мариуполя станет военно-гражданским.

"Аэропорт Мариуполя будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения", - сказал Солнцев в разговоре с ТАСС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановить Мариуполь к сентябрю 2022 года не получится.

"С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная", - сказал он.

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