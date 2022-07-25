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Вологодский губернатор пообещал напоить всю страну иван-чаем

17:27
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Есть все предпосылки для расширения производства напитка

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о планах расширения производства в регионе иван-чая.

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"С чего начинается утро? С бодрящего чая или кофе. С чего начинается утро настоящего вологжанина? С чашки иван-чая. Его хватит на всех. Сами с удовольствием пьем и всю страну напоим", - написал он в Telegram.

Как добавил Кувшинников, есть все предпосылки для расширения производства иван-чая в Вологодской области, включая наличие рабочей силы, земель и транспортной инфраструктуры.

Ранее на форуме "Сильные идеи для нового времени" председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов обратил внимание президента Владимира Путина на высокий потенциал развития производства напитка в России. Глава государства в ответ пообещал отправить соответствующие предложения Минсельхозу.

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Олег Кувшинников
Олег Кувшинников
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