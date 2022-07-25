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"Газпром" останавливает работу еще одной турбины Siemens

18:00
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Сейчас газопровод работает на 40% от своей мощности

Со среды прокачка газа по "Северному потоку" сократится до одной пятой от его мощности, сообщила пресс-служба "Газпрома".

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"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суточная производительность КС "Портовая" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.

В настоящее время из-за несвоевременного возврата турбины Siemens из Канады "Северный поток" работает на 40% от своей мощности.

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