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Французы раскупили горчицу из-за угрозы дефицита

18:16
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Об этом сообщили в крупной торговой сети

На фоне возможного дефицита горчицы французы в прошлом месяце раскупили весь запас горчицы, рассчитанный до декабря в крупной сети супермаркетов. Об этом сообщил президент этой сети Мишель-Эдуард Леклерк.

По данным РИА Новости, во Франции продолжает расти дефицит товаров в продуктовых точках. За год для всех продуктов его общий уровень составил 5,5%.

Ранее стало известно, что с полок польских магазинов неожиданно исчез белый сахар. Ритейлеры сетуют на непростую глобальную ситуацию, нехватку контейнеров, а также высокие тарифы на транспортировку.

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