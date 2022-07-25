ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области

Огонь велся из минометов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины.

"В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи", - написал он в Telegram.

По словам Старовойта, пострадавших и разрушений среди гражданских объектов нет.

20 июля сообщалось, что российские военные и пограничники открыли ответный огонь и подавили атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Огонь велся по пограничному пункту Крупец, а в деревне Городище была повреждена линия электропередачи.

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