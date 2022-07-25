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ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области

18:17
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Огонь велся из минометов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины.

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"В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи", - написал он в Telegram.

По словам Старовойта, пострадавших и разрушений среди гражданских объектов нет.

20 июля сообщалось, что российские военные и пограничники открыли ответный огонь и подавили атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Огонь велся по пограничному пункту Крупец, а в деревне Городище была повреждена линия электропередачи.

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