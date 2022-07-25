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В Ульяновской области бьют тревогу из-за нашествия шелкопряда

22:34
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Такого в регионе не видели 10 лет

В Ульяновской области небывалое нашествие непарного шелкопряда. Этих насекомых ещё называют "цыганской молью". Полчища гусениц уничтожили уже две тысячи гектаров леса. Они выедают растения и кустарники практически до веток. Вредители обходят лишь хвойные. А плодовые деревья, дубы, осины, берёзы и липы - основное лакомство. С чем связана эта вспышка численности насекомых? И как местные власти борются с шелкопрядом?

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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