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ЛНР перешла на телефонный код 857

19:02
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Звонки в Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную пока недоступны

Правительство Луганской народной республики сообщило в Telegram о переходе на номер в коде российской системы нумерации "857".

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"Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате "857-код города-номер абонента". Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать номер в прежнем формате "0-0-7-код города-номер абонента", - сказано в сообщении.

Отмечено при этом, что звонки в Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.

Ранее стало известно, что владельцы мобильных телефонов в ЛНР получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072.

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