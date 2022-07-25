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В Эстонию прибыли корабли НАТО

19:13
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Это корабли Нидерландов, Португалии и Британии

В Старую гавань Таллина и порт Мууга прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает агентство BNS.

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"Это второй визит кораблей данного соединения в этом году. Он свидетельствует о присутствии альянса в регионе", - заявил заместитель командующего военно-морскими силами Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

Уточняется, что речь идет о штабном корабле ВМС Нидерландов HNLMS Karel Doorman и португальском фрегате NRP Corte-Real, а также британском танкере RFA Tidesurge.

Суда пополнят свои запасы и приготовятся к выполнению дальнейших задач.

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