В Эстонию прибыли корабли НАТО

Это корабли Нидерландов, Португалии и Британии

В Старую гавань Таллина и порт Мууга прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает агентство BNS.

"Это второй визит кораблей данного соединения в этом году. Он свидетельствует о присутствии альянса в регионе", - заявил заместитель командующего военно-морскими силами Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

Уточняется, что речь идет о штабном корабле ВМС Нидерландов HNLMS Karel Doorman и португальском фрегате NRP Corte-Real, а также британском танкере RFA Tidesurge.

Суда пополнят свои запасы и приготовятся к выполнению дальнейших задач.

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