На МКС отправится арабский астронавт

В составе экипажа миссии NASA SpaceX Crew-6

Астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади отправится на Международную космическую станцию в 2023 году, сообщил в соцсетях генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида Салем Аль-Марри.

"Султан отправится в составе экипажа миссии NASA SpaceX Crew-6 весной 2023 года, пробудет шесть месяцев на борту МКС и будет проводить ценные эксперименты", - уточняется в сообщении.

Известно, что Аль-Неяди тренировался в Космическом центре имени Джонсона в США. Всего на его тренировки было затрачено пять лет.

На данный момент единственным астронавтом из ОАЭ является Хазза Аль-Мансури. Он отправился на МКС 25 сентября 2019 года.

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