Украинские резервисты массово бегут или сдаются в плен

Командиры ВСУ оставляют личный состав на произвол судьбы

Киев в ближайшие дни планирует осуществить новую чудовищную провокацию с применением сильнодействующих отравляющих веществ против мирных граждан в Донбассе. Об этом говорится в срочном заявлении российского Минобороны. По данным разведки, в Славянске сотрудники СБУ намерены взорвать свыше 100 тонн ядовитого гексана, хранящегося на территории масложирового комбината, чтобы потом обвинить наши войска в нанесении неизбирательных ударов. Однако целями российских Вооружённых сил, как вновь подчёркнуто, остаются исключительно военные объекты Украины. Сейчас идёт активное наступление на позиции ВСУ в ДНР.

Активные действия по освобождению ДНР российские подразделения и бойцы народных республик предпринимают в районе Светлодарска. Сам город освобождён. Сейчас приходят сообщения что ВСУ отступили с территории Углегорской ТЭС. И теперь этот стратегически важный объект находится под контролем наших сил.

Окончательно заявить о том, что Углегорская ТЭС освобождена, можно будет после полной зачистки территории станции. Одновременно с этим появилось видео, где бойцы группировки "Z" радостно позируют у въезда в село Новолуганское. Всё это позволяет делать вывод об окончательном прорыве Светлодарской дуги.

Наши силы продвигаются к Соледару и Артёмовску. На этом направлении идут интенсивные бои. Теперь союзные войска получили возможность вести наступление к Артемовску с юга, не боясь удара в тыл со стороны Углегорской ТЭС. Украинские вояки, которые стояли здесь, уже выложили в сеть ролик, где признались, что сбежали.

Украинские резервисты всё чаще бегут или сдаются в плен. На кадрах бойцы союзных сил России и народных республик разоружают 18 солдат ВСУ. Офицеров среди них обнаружить не удалось, как правило, командный состав бежит первым, оставляя личный состав на произвол судьбы.

В Хмельницкой области высокоточными ракетами морского базирования российские военные уничтожили перевалочную базу ВСУ. Противник хранил там боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS и снаряды к американским крупнокалиберным гаубицам М777.

"В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всё это нужно, чтобы прекратить террор мирного населения Донбасса. Это результат удара ВСУ по городу Красный Луч из РСЗО "Хаймарс". Обнаружено три неразорвавшихся снаряда американской системы, что не лучшим образом говорит об их эффективности – на маркировке указано, что произвели ракеты в 2019-м году. А это Донецк - серьезно повреждена Александровская школа. По гражданским объектам боевики бьют специально.

В Министерстве обороны заявили, что киевский режим готовит провокацию в Славянске. На масложировом комбинате сотрудники СБУ планируют взорвать емкости с химически опасным гексаном.

Цель провокации - обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре. Впрочем, люди в Донбассе давно поняли, на чьей стороне правда. А приход наших войск называют не иначе как освобождением. Вот видеокадры из Мелитополя - по православной традиции жители города крестят проезжающих по улице российских бойцов.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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