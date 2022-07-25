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США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире

19:29
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Статистика приводится за первое полугодие 2022-го

В первом полугодии 2022-го США стали крупнейшим мировым экспортером сжиженного природного газа, передает ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации Минэнерго США.

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Так, за указанный период экспорт СПГ из США вырос на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021-го - в среднем до 11,2 миллиарда кубических футов в сутки (порядка 0,32 миллиарда кубометров).

Как указано в документе, у происходящего три причины: увеличение мирового спроса, увеличение мощностей экспорта СПГ, рост международных цен на природный газ и СПГ.

Большую часть своего экспорта СПГ (71%) США направили в ЕС и Великобританию.

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