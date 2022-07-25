ООН: стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность договоренностям

Турецкая сторона уже предоставила помещение для Совместного координационного центра
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил в ходе брифинга в понедельник, что все стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность ее исполнению.
"С момента подписания договоренностей стороны инициативы и ООН часто контактировали, в том числе вчера. Все стороны вновь подтвердили приверженность инициативе", - цитирует Хака РИА "Новости".
Турецкая сторона уже предоставила помещение для Совместного координационного центра в Стамбуле, добавил он. Первые поставки могут начаться в ближайшие дни.
В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"