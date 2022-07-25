"Оказалась под ударом": Путин о сфере воздушных перевозок

Сейчас в авиаперевозках России наметился рост показателей

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях санкций и неадекватных решений Запада сфера воздушных перевозок оказалась под ударом.

"Необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновлении авиапарка будут учтены интересы наших граждан в части доступности и удобства перелетов. Доступности в том числе и по цене, естественно", - добавил глава государства, которого цитирует РИА "Новости".

По словам российского лидера, должны быть сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов.

Сейчас в авиаперевозках России наметился рост показателей, это результат поддержки отрасли и стабилизации стоимости билетов, отметил Путин. Как добавил президент, стоимость новых российских самолетов на начальном этапе будет повышенной, но нельзя перекладывать ее на плечи пассажиров.

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