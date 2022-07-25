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В Россию вернулись все экспонаты из музейного фонда

20:30
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Об этом сообщила министр культуры

Министерство культуры России завершило работу по возвращению экспонатов государственного музейного фонда.

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"Летом завершилась работа по возвращению музейных предметов с зарубежных выставок на территорию Российской Федерации", - приводит ТАСС слова министра культуры Ольги Любимовой.

Часть возвращенных экспонатов представлена сегодня, в частности, на таких выставках, как "Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" в Эрмитаже.

"Подобные выставки вызывают колоссальный интерес у посетителей и являются настоящим магнитом музейного туризма", - отметила министр.

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