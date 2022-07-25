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Заболеваемость гепатитом С в России снизилась на 30%

20:43
  • понедельник
  • 25 июля 2022

В декабре 2021 года были приняты новые клинические рекомендации по лечению заболевания

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что за последние три года в России заболеваемость гепатитом С снизилась примерно на 30%.
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"Сегодня разработка идет по формату системы совершенствования сборов статистической отчетности, плюс разработка федерального регистра", - добавил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в декабре 2021 года Россия приняла новые клинические рекомендации по лечению гепатита С.

"Сейчас программа сформирована, проходит процедуру согласования, и при проектировках бюджета мы соответственно выходим на дополнительное финансирование", - заключил Мурашко.

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