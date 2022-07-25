Мощный ливень обрушился на Москву (видео)

Последствия стихии устраняют

Появились кадры после мощного ливня, который в понедельник вечером обрушился на столицу. В разных районах города подтопления - на Проспекте Мира и шоссе Энтузиастов, на улицах Королева, Большой Никитской и Рабочей.

Непросто пришлось водителям. Многие магистрали напоминали полноводные реки. Пешеходы переходили улицы по колено в воде. Сточные канавы не смогли справиться с огромным количеством осадков.

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды. Сильный дождь сопровождался грозой и молнией. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, непогода в столичном регионе сохранится до конца суток.

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