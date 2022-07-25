Россия призывает международное сообщество к бдительности в данном вопросе

Министерство иностранных дел России заявило, что напряженная ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую нагнетают украинские власти, вызывает все большую тревогу.

"Предостерегаем режим В.Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины. Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей", - указала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она добавила, что любые попытки добиться "победы на поле боя" - прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя. Спонсоры из ЕС должны наравне с Киевом нести ответственность за преступления украинских военных.

Как отметила дипломат, в Европоле вынуждены открыто признавать, что поставляемое Украине оружие стало всплывать у преступников в странах Европы.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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