СМИ: члены ЕС согласовали план сокращения потребления газа

Официальное подтверждение от Брюсселя не поступало

Государства — члены Евросоюза сумели договориться о мерах по уменьшению потребления газа для сокращения энергозависимости от России. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали информированные источники.

Как сообщает агентство DPA, переговоры проходили в ЕС "в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа".

Подробности договоренностей европейских государств по газу не приводятся, официальное подтверждение сообщений о согласовании плана не поступало.

20 июля Еврокомиссия предложила новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ. Мероприятия, изложенные в документе, направлены на то, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до весны 2023 года.

Однако несколько членов ЕС выразили недовольство планом Брюсселя. В их числе — Греция, Испания, Италия и Португалия.

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