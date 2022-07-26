ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посольство России в США ответило на заявления Госдепа об изоляции

09:16
  • вторник
  • 26 июля 2022

В США считают, что Россия не питает иллюзий о своем статусе изгоя

Утверждение пресс-службы Госдепартамента США о том, что Россия якобы становится "изгоем", а российские контакты направлены на то, чтобы "сдержать натиск возмущения", не выдерживает никакой критики. Об этом во вторник, 26 июля, заявили в российском посольстве в Соединенных Штатах.
Конгресс США может признать Россию спонсором терроризма в обход Госдепа

В дипмиссии подчеркнули, что российские власти активно вовлечены в международную повестку, очередное подтверждение этому — рабочее турне министра иностранных дел Сергея Лаврова по африканским странам.
Попытки представить Россию изолированной вызваны "воспаленным воображением" американских политиков, которые все больше утрачивают связь с реальностью, заявили в посольстве.

Согласно заявлению дипмиссии в Telegram-канале, "пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ".

О том, что Россия якобы не питает иллюзий относительно своего статуса мирового изгоя, ранее заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Россия оказалась в изоляции, а активные международные контакты российских властей — лишь попытки снизить градус возмущения политикой Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание посольства России в США
Здание посольства России в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.