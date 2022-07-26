Посольство России в США ответило на заявления Госдепа об изоляции

В США считают, что Россия не питает иллюзий о своем статусе изгоя

Утверждение пресс-службы Госдепартамента США о том, что Россия якобы становится "изгоем", а российские контакты направлены на то, чтобы "сдержать натиск возмущения", не выдерживает никакой критики. Об этом во вторник, 26 июля, заявили в российском посольстве в Соединенных Штатах.

В дипмиссии подчеркнули, что российские власти активно вовлечены в международную повестку, очередное подтверждение этому — рабочее турне министра иностранных дел Сергея Лаврова по африканским странам.

Попытки представить Россию изолированной вызваны "воспаленным воображением" американских политиков, которые все больше утрачивают связь с реальностью, заявили в посольстве.

Согласно заявлению дипмиссии в Telegram-канале, "пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ".

О том, что Россия якобы не питает иллюзий относительно своего статуса мирового изгоя, ранее заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Россия оказалась в изоляции, а активные международные контакты российских властей — лишь попытки снизить градус возмущения политикой Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"