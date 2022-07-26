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Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами

08:57
  • вторник
  • 26 июля 2022

В числе этих государств - Малайзия, Китай, Гонконг

Россия на постоянной основе проводит работу по упрощению визового режима с иностранными государствами. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал директор консульского департамента российского Министерства иностранных дел Иван Волынкин.
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По словам дипломата, сейчас переговоры идут с 18 государствами, в том числе с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом.

В частности, на стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований.

С Китаем по линии Ростуризма ведется работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной, цитирует Волынкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Украина с 1 июля ввела визовый режим для граждан России. При этом в России сохраняется прежний режим въезда граждан Украины, украинских беженцев принимают в десятках российских регионов.

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