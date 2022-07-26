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Россиянам рассказали о погоде в августе

08:19
  • вторник
  • 26 июля 2022

Аномальная жара маловероятна

До конца июля и в первую неделю августа температура в регионах средней полосы европейской части России не выйдет за пределы 21–24 градусов в дневные часы. Такой прогноз во вторник, 26 июля, дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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По словам синоптика, в южных регионах погода в ближайшее время неприятных сюрпризов тоже не преподнесет.

Как рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, август ожидается теплым и не очень дождливым. По количеству осадков и по температуре он будет соответствовать климатическим нормам.

27 июля понижение температуры ждет Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Смоленск. Там пройдут грозовые дожди, ливни и похолодает на 3–5 градусов. Это положит конец периоду жаркой погоды, рассказал метеоролог Александр Шувалов "Известиям".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание до 21-23 градусов придет в Москву к субботе, 30 июля. При этом кратковременные дожди будут идти на протяжении всей последней рабочей недели июля.

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