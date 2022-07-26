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Европа в панике после заявления "Газпрома" о сокращении поставок

08:19
  • вторник
  • 26 июля 2022

Европейские министры соберутся на экстренное совещание

Британские СМИ сообщают о панике, которую вызвало в Германии заявление "Газпрома" об очередном сокращении поставок газа в Европу. Как утверждают британские СМИ, спровоцировал такую ситуацию Владимир Путин.

"Газпром" останавливает работу еще одной турбины Siemens
СМИ узнали о передаче "Газпрому" экспортной лицензии на турбину для "Северного потока"

"Пока большая часть ЕС чувствует последствия газового давления Путина, из-за которого энергетический кризис начинает выходить из-под контроля, показывая российскую власть над поставками в Европу, блок старается изо всех сил избежать кошмарного сценария на зиму", - пишет обозреватель британской газеты Daily Express Джейкоб Пол.

Журналист напоминает, что о серьезность ситуации подчеркнул вице-канцлер Германии Роберт Хабек. По его словам, в таких обстоятельствах на счету каждый киловатт-час на счету. Чрезвычайного плана по нормированию потребления газа не миновать – и именно его обсудят на экстренной встрече 26 июля министры энергетики стан Евросоюза. Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия, говорится в статье.

"Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40% мощности в середине июня. Концерн объяснил это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания. Однако 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции "Портовая", поставки по "Северному потоку" с 27 июля снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки.

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