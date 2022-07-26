ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крупный пожар вспыхнул в Донецке после обстрела ВСУ

08:47
  • вторник
  • 26 июля 2022

ВСУ выпустили по городу 15 ракет из установок "Град"

Донбасс прошедшей ночью вновь подвергся обстрелам с позиций украинских националистов. По Донецку выпустили 15 ракет из установок системы залпового огня "Град", а также снаряды натовского калибра - 155 мм. В результате мощного артобстрела возник пожар.

Украинские радикалы вели огонь и в течение всего минувшего дня. Обстреляны 10 населённых пунктов - выпущено около 200 снарядов. Есть погибшие и раненые.

Киевский режим тем временем готовит новую чудовищную провокацию с применением отравляющих веществ. Смертельной опасности мирных жителей планируют подвергнуть только для того, чтобы вновь обвинить наших военных в нанесении неизбирательных ударов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пожар в Донецке
Пожар в Донецке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.