Крупный пожар вспыхнул в Донецке после обстрела ВСУ

ВСУ выпустили по городу 15 ракет из установок "Град"

Донбасс прошедшей ночью вновь подвергся обстрелам с позиций украинских националистов. По Донецку выпустили 15 ракет из установок системы залпового огня "Град", а также снаряды натовского калибра - 155 мм. В результате мощного артобстрела возник пожар.

Украинские радикалы вели огонь и в течение всего минувшего дня. Обстреляны 10 населённых пунктов - выпущено около 200 снарядов. Есть погибшие и раненые.

Киевский режим тем временем готовит новую чудовищную провокацию с применением отравляющих веществ. Смертельной опасности мирных жителей планируют подвергнуть только для того, чтобы вновь обвинить наших военных в нанесении неизбирательных ударов.

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