Минобороны показало работу подразделений ВДВ в Донбассе

Десантники ведут бои в сложных условиях городской застройки

Наши военнослужащие продолжают освобождать населённые пункты республик Донбасса и Украины от националистов. Особые задачи возложены на подразделения ВДВ, кадры их работы опубликовало Минобороны.

Десантники ведут бои в сложных условиях городской застройки. Поддержку им оказывают артиллеристы - они уничтожают огневые точки противника. Также штурмовые группы прикрывают снайперские пары и пулемётные расчёты.

В ходе боя, кадрами которого поделилось российское оборонное ведомство, десантники уничтожили большую группу националистов и украинскую военную технику.

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