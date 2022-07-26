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Опубликованы кадры боевой работы Ка-52 в ходе СВО

08:43
  • вторник
  • 26 июля 2022

Вертолеты уничтожили командный пункт и бронетехнику ВСУ

Минобороны показало кадры работы российских экипажей разведывательно-ударных вертолётов "Ка-52", которые также планомерно уничтожают военную инфраструктуру радикалов.

Во время одного из боевых вылетов пилоты ВКС выпустили ракеты по укреплённым позициям неонацистов. В результате удара уничтожены командный пункт и бронетехника.

Кроме поражения военных целей, лётчики выполняют и другие задачи, например, доставку десанта и военных грузов, а также сопровождение наших автоколонн.

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