В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

Наши военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи, ежедневно проявляя мужество и профессионализм. О новых героях спецоперации по защите Донбасса рассказали в Минобороны.

Зенитный расчёт под командованием старшего лейтенанта Максима Томилова, обеспечивая прикрытие наших военных от воздушных атак националистов, сбил три оперативно-тактических ракеты "Точка-У", а также два беспилотника, которые обеспечивали корректировку вражеского огня.

Младший сержант Сергей Зайцев вместе с подчинёнными прикрывал российскую колонну снабжения. Во время внезапного нападения украинских радикалов, Сергей мгновенно сориентировался и прицельным огнём уничтожил группу националистов, а после этого взял на буксир повреждённую машину с боезапасом и доставил до пункта назначения.

Группа под руководством сержанта Ивана Алимасова обнаружила и обезвредила около сотни взрывных устройств на одном из стратегически важных объектов. Профессионализм сержанта Алимасова сохранил жизни многим нашим военным. После обстрелов с применением артиллерии и беспилотников Иван находит и уничтожает неразорвавшиеся снаряды.

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