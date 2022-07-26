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Жара и грозы: синоптики напомнили москвичам о зонтах

08:39
  • вторник
  • 26 июля 2022

В Москве во вторник – до плюс 30

Кратковременные ливни с грозами и тридцатиградусная жара ожидают москвичей во вторник, 26 июля. Активные циклоны и антициклоны обойдут столицу стороной, однако о зонтах жителям столицы забывать не стоит сообщил  ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус

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"Сегодня погоду в столице будет формировать малоградиентное поле пониженного атмосферного давления… В такой ситуации нас ожидает переменная облачность, утром местами возможны очаги туманов, во второй половине дня локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами", - цитирует синоптика РИА Новости.

Температура воздуха в столице плюс 28-30 градусов, по области от 26 до 31 градуса тепла. Атмосферное давление изменится мало, достигнет 744 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, 1-6 метров в секунду.

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